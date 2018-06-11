Більше 8 млн громадян підписали декларацію про медичне обслуговування, заявляє президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст Декларацію про медобслуговування вже підписали понад 8 млн українців - Порошенко.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 13:58
Декларацію про медобслуговування вже підписали понад 8...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Декларацію про медобслуговування вже підписали понад 8 млн українців - Порошенко.
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:23
Вот только стоимость медицинских услуг пока целиком и полностью ложится на пациента. Как говорится "деньги ходят за пациентом". Нет у пациента денег - нет и услуг.
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:23
Re: Декларацію про медобслуговування вже підписали понад 8..
В кассе районной поликлинике уже давненько есть прейскурант на все услуги от анализа крови до УЗИ и плата там не маленькая, на равне с частными клиниками стоит УЗИ и стоматология, только в очереди ждать дольше. Бесплатно уже даже не делают флюорографию, рентген, маммографию, и врачи многие на осмотр тратят 5 мин., если в карман денежку не дашь, а терапавт, так и говорит: - пожертвуйте благотворительный взнос на клинику, сколько сможете, и пальцем на вазочку на столе.
Правда, если записаться на приём с направлением, онлайн по Helsi.my, то приём более качественный, здесь уже заметен прогресс в Киеве.
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