Мінекономіки пропонує підвищити ціни на алкоголь

Додано: Чет 14 чер, 2018 14:08

Что там эти 12-13%? Повысили бы сразу в 2 раза, как на проезд в Киевпастрансе с июля, и делов. А по нормальному - лучше бы вообще запретили продажу дешевого пойла. Цены на него повышать нельзя, а, тем более, его пить. На рынок надо выводить качественный алкоголь, и, соответственно, повышать на него цену. А то, травят народ... Безбашенная молодежь спивается, дешевый и легкодоступный алкоголь способствует росту преступности и усугублению проблемы алкоголизма в обществе. Разрушаются семьи, ломаются жизни, страдают невинные дети, родителей которых лишили родительских прав из-за проблем с алкоголем...

Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!