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Мінекономіки пропонує
підвищити ціни на алкоголь

Мінекономіки пропонує підвищити ціни на алкоголь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:08

Мінекономіки пропонує підвищити ціни на алкоголь

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у проекті постанови, оприлюдненому на сайті відомства.

Дивися повний текст Мінекономіки пропонує підвищити ціни на алкоголь.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:08

Что там эти 12-13%? Повысили бы сразу в 2 раза, как на проезд в Киевпастрансе с июля, и делов. А по нормальному - лучше бы вообще запретили продажу дешевого пойла. Цены на него повышать нельзя, а, тем более, его пить. На рынок надо выводить качественный алкоголь, и, соответственно, повышать на него цену. А то, травят народ... Безбашенная молодежь спивается, дешевый и легкодоступный алкоголь способствует росту преступности и усугублению проблемы алкоголизма в обществе. Разрушаются семьи, ломаются жизни, страдают невинные дети, родителей которых лишили родительских прав из-за проблем с алкоголем...
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:15

Смешно читать, когда литр пищевого спирта стоит 60 грн
papazina
 
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