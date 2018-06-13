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НКРЕКП встановила нові тарифи
на тепло і світло у Києві

НКРЕКП встановила нові тарифи на тепло і світло у Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:14

НКРЕКП встановила нові тарифи на тепло і світло у Києві

Пропонуємо до обговорення:
Планується, що з 1 серпня 2018 року для “Київтеплоенерго” тарифи наберуть чинності.

Дивися повний текст НКРЕКП встановила нові тарифи на тепло і світло у Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:14

А можно сравнительную таблицу было добавить или что мне с этим делать?
idealstorm
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