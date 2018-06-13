Планується, що з 1 серпня 2018 року для “Київтеплоенерго” тарифи наберуть чинності.
Дивися повний текст НКРЕКП встановила нові тарифи на тепло і світло у Києві.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 14:14
НКРЕКП встановила нові тарифи на тепло і світло у Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКП встановила нові тарифи на тепло і світло у Києві.
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:14
А можно сравнительную таблицу было добавить или что мне с этим делать?
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:10
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