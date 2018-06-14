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НКРЕКП встановила нові тарифи
на тепло і світло у Києві

НКРЕКП встановила нові тарифи на тепло і світло у Києві
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:14

НКРЕКП встановила нові тарифи на тепло і світло у Києві

Пропонуємо до обговорення:
Планується, що з 1 серпня 2018 року для “Київтеплоенерго” тарифи наберуть чинності.

Дивися повний текст НКРЕКП встановила нові тарифи на тепло і світло у Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:14

А можно сравнительную таблицу было добавить или что мне с этим делать?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:10

  idealstorm написав:А можно сравнительную таблицу было добавить или что мне с этим делать?

Платить 1.83 ка КВатт
papazina
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:33

  papazina написав:
  idealstorm написав:А можно сравнительную таблицу было добавить или что мне с этим делать?

Платить 1.83 ка КВатт

За 1 квт теперь - 1,83 грн, вместо 90 коп? А писали что электричество больше повышаться не будет. Сколько ещё будет продолжаться эта ложь?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:43

  nittochca написав: За 1 квт теперь - 1,83 грн, вместо 90 коп? А писали что электричество больше повышаться не будет. Сколько ещё будет продолжаться эта ложь?

тарифы 0,90 до 100 кВт*ч и 1,68 свыше 100 кВт*ч продолжают действовать. тариф 182,91 коп./КВт∙ч - это цена по которой у киевских ТЭЦ будет закупать электроэнергию энергорынок и этот тариф не имеет никакого отношения к населению...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:44

Cler, а как тогда для других потребителей, цена выросла? Всё равно, за любое повышение тарифов заплатят все люди, т.к. все цены тоже вырастут: трамвай, троллейбус, метро, ж/д билеты, связь, подача воды - растут в цене пропорционально росту электроэнергии, даже если для населения тариф не повышается.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:01

  nittochca написав:
  papazina написав:
  idealstorm написав:А можно сравнительную таблицу было добавить или что мне с этим делать?

Платить 1.83 ка КВатт

За 1 квт теперь - 1,83 грн, вместо 90 коп? А писали что электричество больше повышаться не будет. Сколько ещё будет продолжаться эта ложь?

Пока "гидные" у власти.
Black Jack - White Business
ruvex
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