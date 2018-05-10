Планується, що з 1 серпня 2018 року для “Київтеплоенерго” тарифи наберуть чинності.
Дивися повний текст НКРЕКП встановила нові тарифи на тепло і світло у Києві.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 14:14
НКРЕКП встановила нові тарифи на тепло і світло у Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКП встановила нові тарифи на тепло і світло у Києві.
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:14
А можно сравнительную таблицу было добавить или что мне с этим делать?
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:10
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:33
За 1 квт теперь - 1,83 грн, вместо 90 коп? А писали что электричество больше повышаться не будет. Сколько ещё будет продолжаться эта ложь?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:43
тарифы 0,90 до 100 кВт*ч и 1,68 свыше 100 кВт*ч продолжают действовать. тариф 182,91 коп./КВт∙ч - это цена по которой у киевских ТЭЦ будет закупать электроэнергию энергорынок и этот тариф не имеет никакого отношения к населению...
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:44
Cler, а как тогда для других потребителей, цена выросла? Всё равно, за любое повышение тарифов заплатят все люди, т.к. все цены тоже вырастут: трамвай, троллейбус, метро, ж/д билеты, связь, подача воды - растут в цене пропорционально росту электроэнергии, даже если для населения тариф не повышается.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:01
Пока "гидные" у власти.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:22
Re: НКРЕКП встановила нові тарифи на тепло і світло у Києві
отопление подешевело?
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