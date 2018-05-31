Про це повідомила прес-служба компанії.
Дивися повний текст "Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення рішення стокгольмського арбітражу після подачі своїх контраргументів.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 14:33
"Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення...
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Дивися повний текст "Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення рішення стокгольмського арбітражу після подачі своїх контраргументів.
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:33
Зато премию 45 миллионов раздали. Птица в гнезде, яйцо в п-де, а они со сковородкой уже бегают.
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:51
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:04
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:12
Не понимаете вы гениального замысла.
Вот апелляцию Нафтогаз выиграет и Кобалеву с компанией можно будет ещё одну премию в 100 млн баксов выплатить.
А получит Украина те деньги или нет - это совсем уже другая история.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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