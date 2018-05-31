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"Нафтогаз" сподівається
на скасування призупинення...

"Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:33

"Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба компанії.

Дивися повний текст "Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення рішення стокгольмського арбітражу після подачі своїх контраргументів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:33

Зато премию 45 миллионов раздали. Птица в гнезде, яйцо в п-де, а они со сковородкой уже бегают.
ASF
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:51

Відповідно до закону Швеції “Про арбітраж” наказ апеляційного суду не може бути оскаржено,
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:52

Тепер нехай оті"роботяги"повертають премію в бюджет.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:04

  ASF написав:Зато премию 45 миллионов раздали.


И тарифы нужно срочно повышать.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:08

какой-то сюрр...
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:08

Этот сериал уже затянулся.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:12

Не понимаете вы гениального замысла.
Вот апелляцию Нафтогаз выиграет и Кобалеву с компанией можно будет ещё одну премию в 100 млн баксов выплатить.
А получит Украина те деньги или нет - это совсем уже другая история.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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