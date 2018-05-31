"Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення...

Додано: Чет 14 чер, 2018 15:12

Не понимаете вы гениального замысла.

Вот апелляцию Нафтогаз выиграет и Кобалеву с компанией можно будет ещё одну премию в 100 млн баксов выплатить.

А получит Украина те деньги или нет - это совсем уже другая история.