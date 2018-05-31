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"Нафтогаз" сподівається
на скасування призупинення...

"Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:30

  Волгарь написав:Еще повторю цитату
Відповідно до закону Швеції “Про арбітраж” наказ апеляційного суду не може бути оскаржено,

Вероятно, будет новый арбитраж с другим составом судей.

Нафтогаз хоче не оскаржети рішення, а відмінити його. Там самим судом, що його прийняв.
Навряд чи так буде.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:49

Как раз обсуждение этого процесса (до исхода его его результатов)
"Посоветовал бы Газпрому выписать чек" - юрист-международник о Стокгольме
Анастасия Зануда
ВВС News Украина
12 июня 2018
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-44453442
Первое, на что мы должны обратить внимание: есть апелляция "Газпрома", которая может изменить решение (арбитража). Однако надо знать, что такое случается только в 6% случаев. То есть в 94% случаев решения Стокгольмского арбитража признаются окончательными и выполняются.
Я предполагаю, что когда апелляцию рассмотрят в шведском суде, и там подтвердят решение Стокгольмского арбитража, это будет еще одним поводом для "Газпрома" выписать чек. Это будет выход, который позволит сохранить лицо.

Газпром попал в 6%
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:53

Тепер зрозуміло чому ці два діяча так шивденько конвертнули премію з гривень у долари. Інтересно куди після 2019р тікати будуть.
Треба встановити 15000грн/1м3 на газ- українці раби все стерплять. Субсидію фіг вам - ще придумають 40 причин щоб не давати.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:54

Re: "Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення...

  Волгарь написав:Газпром попал в 6%

Ні. Рішення Апеляційного суду забороняє тільки примусове стягнення боргу, до рішення по суті апеляції Газпрому.
Газпром заплатить, як і 94%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:09

Ні. Рішення Апеляційного суду забороняє тільки примусове стягнення боргу, до рішення по суті апеляції Газпрому.
Газпром заплатить, як і 94%.

Я, конечно, не юрист-международник, и тут несомненно есть юридическая коллизия.
Решение Арбитража может отменить только суд (не сам Арбитраж, его решение окончательное) Суд не отменил решение Арбитража, но приостановил исполнение (взыскания) по этому решению. Т.е. решение о взыскании остается в силе, но исполнить его временно не представляется возможным. Открытым остается вопрос о решении 1-го Арбитража по взысканию с Нафтогаза 2,1 млрд. долларов в пользу Газпрома. Его пока никто не отменял.
Вполне возможно (если нет решения о зачете требований), уже Газпром может начать взыскание по этому решению.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:12

  lapay написав:
  Волгарь написав:Газпром попал в 6%

Ні. Рішення Апеляційного суду забороняє тільки примусове стягнення боргу, до рішення по суті апеляції Газпрому.
Газпром заплатить, як і 94%.


Даже если решение по апелляции будет в пользу Нафтогаза, Газпром всё равно ничего платить не будет.
Будет Нафтогаз по разным странам в поисках активов суды заводить, и затянется вся эта канитель на годы.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:25

Даже если решение по апелляции будет в пользу Нафтогаза

Согласно тексту темы (см. выше) ЭТО И БЫЛ АППЕЛЯЦИОННЫЙ СУД по решению Арбитража, т.к. решение самого Арбитража окончательное (недаром английский юрист говорил о том, что обычно суд поддерживает Арбитраж в 94% из 100).
Решение суда ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ - решение Арбитража ПРИОСТАНОВЛЕНО. ОНО ТЕПЕРЬ НИЧТОЖНО до определенного момента времени. А вот до какого - вопрос к юристу-международнику.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:32

Re: "Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення...

  Волгарь написав:Вполне возможно (если нет решения о зачете требований)

Є таке рішення.
  Shram написав:Даже если решение по апелляции будет в пользу Нафтогаза, Газпром всё равно ничего платить не будет.
Будет Нафтогаз по разным странам в поисках активов суды заводить, и затянется вся эта канитель на годы.

Якраз цього Газпром і боїться, і не тільки Газпром. Арешт майна і рахунків паралізує роботу компаній, майна арештовується набагато більше, ніж борг, а це може вплинути на газопосточання партнерів Газпрому. Тому "німці" пропихнули таке рішення.
Шкода, можна було, таким чином, заблокувати ПП2. Газпром все одно заплатить, але Царь сказав -Не платити-, і не платять, як ми по боргу Януковича. Хоч розплата неминуча. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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