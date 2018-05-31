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"Нафтогаз" сподівається
на скасування призупинення...

"Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:10

"Нафтогаз" - Гос компания. Все, что уведено уведено у народа.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:15

Ну да, правоохранители делом Бабченко заняты, еще "Дiлка" с сотней респираторов за создание "террористической организации" раскручивают, ну и марш ЛГБТ нужно возглавлять и охранять.
nik1
 
Повідомлень: 1032
З нами з: 17.08.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 253 раз.
 
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  #<123
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