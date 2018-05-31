"Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 18:15
Ну да, правоохранители делом Бабченко заняты, еще "Дiлка" с сотней респираторов за создание "террористической организации" раскручивают, ну и марш ЛГБТ нужно возглавлять и охранять.
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