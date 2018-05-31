"Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 18:15
Ну да, правоохранители делом Бабченко заняты, еще "Дiлка" с сотней респираторов за создание "террористической организации" раскручивают, ну и марш ЛГБТ нужно возглавлять и охранять.
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:19
Этот суд чисто для галочки "Мы сделали все, что могли". Было бы глупо не использовать все возможности.
Кроме того, он даст Газпрому сделать займ, который мог иначе быть арестован.
В принципе, было бы неплохо, если СП-2 частично принадлежал бы Украине
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:07
Видимо судьи злочинного Апелляционного суда округа Свеа взяли взятку. Не иначе. Ну не мог наш доблестный Нафтогаз во главе с Киндер-сюрпризом Коболевым и воспитанником прогрессивных социалистов Витренко проиграть честный суд! Ух, злочинная шведская власть.
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