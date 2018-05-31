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"Нафтогаз" сподівається
на скасування призупинення...

"Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:10

"Нафтогаз" - Гос компания. Все, что уведено уведено у народа.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:15

Ну да, правоохранители делом Бабченко заняты, еще "Дiлка" с сотней респираторов за создание "террористической организации" раскручивают, ну и марш ЛГБТ нужно возглавлять и охранять.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:19

Этот суд чисто для галочки "Мы сделали все, что могли". Было бы глупо не использовать все возможности.

Кроме того, он даст Газпрому сделать займ, который мог иначе быть арестован.

В принципе, было бы неплохо, если СП-2 частично принадлежал бы Украине :D
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:07

Видимо судьи злочинного Апелляционного суда округа Свеа взяли взятку. Не иначе. Ну не мог наш доблестный Нафтогаз во главе с Киндер-сюрпризом Коболевым и воспитанником прогрессивных социалистов Витренко проиграть честный суд! Ух, злочинная шведская власть.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:44

Re: "Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення...

  nik1 написав:Согласно здравому смыслу действия этих должностных лиц - мошенничиство в особо крупных размерах. Почему не реагирует Генеральная Прокуратура, МВД, СБУ? Ущерб 45 млн. у.е. Причем при оперативной работе средства можно вернуть. А может там все в доле?

  ASF написав:Зато премию 45 миллионов раздали. Птица в гнезде, яйцо в п-де, а они со сковородкой уже бегают.

нет, не раздали. зачем вы врёте?
премии будет выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша

согласен насчёт неуместности премий в такой ситуации, но врать не надо.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:19

Re: "Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення...

  Pegasmaster написав:нет, не раздали. зачем вы врёте?
премии будет выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша

согласен насчёт неуместности премий в такой ситуации, но врать не надо.


"Загальний обсяг виплат затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США), він становитиме 46,3 млн дол. США. З цієї суми буде сплачено податок на доходи фізичних осіб та інші збори на суму понад 9 млн дол. США."
...
Очікується, що у травні цього року буде виплачено першу частину премій на суму 20,7 млн дол. США (541 млн грн). Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності Нафтогазу за 2017 рік. Решта премії буде виплачуватись протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з Газпрому залишку виграшу (2,6 млрд дол. США)."

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... %BD%D0%B8&
fn765341
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:20

  Pegasmaster написав:
  ASF написав:Зато премию 45 миллионов раздали. Птица в гнезде, яйцо в п-де, а они со сковородкой уже бегают.

нет, не раздали. зачем вы врёте?
премии будет выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша

согласен насчёт неуместности премий в такой ситуации, но врать не надо.

А почему вы упустили первую часть сообщения?

Полностью оно звучит так (оффсайт Нафтогаза, выделено опущенное вами):
Ожидается, что в мае этого года будет выплачена первая часть премий на сумму 20,7 млн долл. США (541 млн грн). Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности Нафтогаза за 2017 год. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с Газпрома остатка выигрыша (2,6 млрд долл. США).

http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru. ... 9D00360DA5

Не знаю, насколько это правдиво, но сообщается, что первую часть премии Коболев и Витренко уже получили:
8 июня
...
По данным нескольких источников, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил 207 млн грн (7,9 млн долл.). Все, полученные на счет в Ощаде, гривны Коболев решил потратить на покупку долларов США, указав причину: помощь семье. Первые 800 тысяч долларов, как утверждают источники в банке, уже отправились к маме. Главному коммерческому директору "Нафтогаза" Юрию Витренко выделили 130 млн грн (6 млн долл.). Оставшуюся часть суммы "первого транша" разделят на карточные счета остальных "косвенно причастных", что заодно гарантирует, в случае необходимости, кучу судебных процессов при попытке их изъять.

https://zn.ua/energy_market/zhdem-tanko ... 6209_.html

11 июня,
Коболев получил $7,9 млн в качестве премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом" – СМИ
...
Позже автор статьи журналист Игорь Маскалевич уточнил в Facebook, что в материале допущена ошибка. По уточненной информации, Витренко получил в качестве премии 158 млн грн ($6 млн).

http://gordonua.com/news/money/kobolev- ... 50272.html
yanyura
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:23

Pegasmaster Первый раз слышу чтобы премию платили в течении 3 лет. Откуда это вы взяли. Премию выписывают и получают сразу. Это материальную помощь можно в течении определенного времени получать. Через месяц к примеру нафтогаз в убытках, но премию он должен выплатить по вашей логике. Врете вы, а не я.
ASF
 
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Ясно только одно - Киеву горячей воды не видать ещё долго
cisukr
 
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Перемога - была... Зрада - была... Ганьба - это премии?
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