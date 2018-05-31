"Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення...
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Видимо судьи злочинного Апелляционного суда округа Свеа взяли взятку. Не иначе. Ну не мог наш доблестный Нафтогаз во главе с Киндер-сюрпризом Коболевым и воспитанником прогрессивных социалистов Витренко проиграть честный суд! Ух, злочинная шведская власть.
nik1 написав:Согласно здравому смыслу действия этих должностных лиц - мошенничиство в особо крупных размерах. Почему не реагирует Генеральная Прокуратура, МВД, СБУ? Ущерб 45 млн. у.е. Причем при оперативной работе средства можно вернуть. А может там все в доле?
ASF написав:Зато премию 45 миллионов раздали. Птица в гнезде, яйцо в п-де, а они со сковородкой уже бегают.
нет, не раздали. зачем вы врёте?
премии будет выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша
согласен насчёт неуместности премий в такой ситуации, но врать не надо.
Pegasmaster написав:нет, не раздали. зачем вы врёте? премии будет выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша
согласен насчёт неуместности премий в такой ситуации, но врать не надо.
"Загальний обсяг виплат затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США), він становитиме 46,3 млн дол. США. З цієї суми буде сплачено податок на доходи фізичних осіб та інші збори на суму понад 9 млн дол. США." ... Очікується, що у травні цього року буде виплачено першу частину премій на суму 20,7 млн дол. США (541 млн грн). Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності Нафтогазу за 2017 рік. Решта премії буде виплачуватись протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з Газпрому залишку виграшу (2,6 млрд дол. США)."
ASF написав:Зато премию 45 миллионов раздали. Птица в гнезде, яйцо в п-де, а они со сковородкой уже бегают.
нет, не раздали. зачем вы врёте?
премии будет выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша
согласен насчёт неуместности премий в такой ситуации, но врать не надо.
А почему вы упустили первую часть сообщения?
Полностью оно звучит так (оффсайт Нафтогаза, выделено опущенное вами):
Ожидается, что в мае этого года будет выплачена первая часть премий на сумму 20,7 млн долл. США (541 млн грн). Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности Нафтогаза за 2017 год. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с Газпрома остатка выигрыша (2,6 млрд долл. США).
Не знаю, насколько это правдиво, но сообщается, что первую часть премии Коболев и Витренко уже получили:
8 июня ... По данным нескольких источников, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил 207 млн грн (7,9 млн долл.). Все, полученные на счет в Ощаде, гривны Коболев решил потратить на покупку долларов США, указав причину: помощь семье. Первые 800 тысяч долларов, как утверждают источники в банке, уже отправились к маме. Главному коммерческому директору "Нафтогаза" Юрию Витренко выделили 130 млн грн (6 млн долл.). Оставшуюся часть суммы "первого транша" разделят на карточные счета остальных "косвенно причастных", что заодно гарантирует, в случае необходимости, кучу судебных процессов при попытке их изъять.
11 июня, Коболев получил $7,9 млн в качестве премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом" – СМИ ... Позже автор статьи журналист Игорь Маскалевич уточнил в Facebook, что в материале допущена ошибка. По уточненной информации, Витренко получил в качестве премии 158 млн грн ($6 млн).
Pegasmaster Первый раз слышу чтобы премию платили в течении 3 лет. Откуда это вы взяли. Премию выписывают и получают сразу. Это материальную помощь можно в течении определенного времени получать. Через месяц к примеру нафтогаз в убытках, но премию он должен выплатить по вашей логике. Врете вы, а не я.