RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Нафтогаз" сподівається
на скасування призупинення...

"Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:17

Мда, с премиями как то неудобно получилось...
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 106
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:59

  75stasstas75 написав:Мда, с премиями как то неудобно получилось...

это кому неудобно?? реципиентам очень даже удобно - с кем надо поделились, а ближайшие годы можно особо не напрягаться в мыслЯх, на что икру намазать..
sequence
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 29.12.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
1
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Волгарь і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 12 чер, 2018 08:27
37 2199
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 11:20
Волгарь
В "Укрзалізниці" пояснили, що заважає зростанню...
R2 » Чет 31 тра, 2018 19:41
8 300
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 13:11
myshapiton
"Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 08 чер, 2018 13:35
33 2316
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 15:00
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.