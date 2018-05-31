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"Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:17
Мда, с премиями как то неудобно получилось...
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75stasstas75
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:59
75stasstas75 написав:
Мда, с премиями как то неудобно получилось...
это кому неудобно?? реципиентам очень даже удобно - с кем надо поделились, а ближайшие годы можно особо не напрягаться в мыслЯх, на что икру намазать..
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