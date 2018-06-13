Столична влада знову готуються заборонити продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у Києві.
Дивися повний текст У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер законно.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:07
У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер законно
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер законно.
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:07
блин, ну почему запрет опять до 10:00 ???????????
ну с сделайте его пусть даже с 22:00, но до 08:00 когда открываются магазины и люди могут выезжать за еженедельными покупками !
Неужели алкаши и гуляки в 8 утра ещё не спят ???
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:37
Re: снова
Бухими на работу ходить?!
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