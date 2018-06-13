RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві заборонять продавати
алкоголь вночі - тепер законно

У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер законно
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:07

У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер законно

Пропонуємо до обговорення:
Столична влада знову готуються заборонити продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у Києві.

Дивися повний текст У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер законно.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82574
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:07

блин, ну почему запрет опять до 10:00 ???????????
ну с сделайте его пусть даже с 22:00, но до 08:00 когда открываются магазины и люди могут выезжать за еженедельными покупками !
Неужели алкаши и гуляки в 8 утра ещё не спят ???
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 04.06.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:37

Re: снова

Бухими на работу ходить?!
sal
 
Повідомлень: 2607
З нами з: 25.03.16
Подякував: 364 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:07

Правильное решение. Поддерживаю двумя руками
fishman
 
Повідомлень: 96
З нами з: 18.03.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 53 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НКРЕКП встановила нові тарифи на тепло і світло у Києві
R2 » Чет 14 чер, 2018 14:14
2 53
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 15:10
papazina
Подорожчання проїзду в Києві можуть відстрочити
R2 » Чет 14 чер, 2018 11:31
6 210
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 14:20
papazina
Мінекономіки пропонує підвищити ціни на алкоголь
R2 » Чет 14 чер, 2018 14:08
2 65
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 14:15
papazina

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.