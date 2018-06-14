Столична влада знову готуються заборонити продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у Києві.
Дивися повний текст У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер законно.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:07
У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер законно
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер законно.
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:07
блин, ну почему запрет опять до 10:00 ???????????
ну с сделайте его пусть даже с 22:00, но до 08:00 когда открываются магазины и люди могут выезжать за еженедельными покупками !
Неужели алкаши и гуляки в 8 утра ещё не спят ???
Додано: Чет 14 чер, 2018 18:10
Написали бы, что "в розничной сети запретят". А то мне пришло в голову, что перекроют кислород рюмошным. И как-то не вполне логично было бы запретить продажу алкоголя в этом промежутке, например, в ночных клубах
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:38
как показывает опыт наших соседей после таких запретов активно развивается интернет торговля алкоголем...
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:14
Cler
У нас будет активно развиваться (переживет второе рождение) торговля сэмом. Мало, видно, людей от суррогатов умерло, надо и здесь что-нить с России собезъянничать
Додано: Чет 14 чер, 2018 21:07
Re: У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер зако
Додано: П'ят 15 чер, 2018 04:33
Re: У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер зако
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