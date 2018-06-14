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У Києві заборонять продавати
алкоголь вночі - тепер законно

У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер законно
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:07

У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер законно

Пропонуємо до обговорення:
Столична влада знову готуються заборонити продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у Києві.

Дивися повний текст У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер законно.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:07

блин, ну почему запрет опять до 10:00 ???????????
ну с сделайте его пусть даже с 22:00, но до 08:00 когда открываются магазины и люди могут выезжать за еженедельными покупками !
Неужели алкаши и гуляки в 8 утра ещё не спят ???
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:07

Правильное решение. Поддерживаю двумя руками
fishman
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:10

Написали бы, что "в розничной сети запретят". А то мне пришло в голову, что перекроют кислород рюмошным. И как-то не вполне логично было бы запретить продажу алкоголя в этом промежутке, например, в ночных клубах
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:38

как показывает опыт наших соседей после таких запретов активно развивается интернет торговля алкоголем...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:14

Cler

У нас будет активно развиваться (переживет второе рождение) торговля сэмом. Мало, видно, людей от суррогатов умерло, надо и здесь что-нить с России собезъянничать
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:07

Re: У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер зако

  max_us_ua написав:Мало, видно, людей от суррогатов умерло, надо и здесь что-нить с России собезъянничать

как мы помним, все суррогаты в Украину поступали из раши.
заранее покупайте себе алкоголь, если у вас зависимость.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 04:33

Re: У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер зако

  Pegasmaster написав:как мы помним, все суррогаты в Украину поступали из раши.

У нас есть отечественный продукт - "Глоду настойка", он круглосуточно продается.
hemo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:38

Re: У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер зако

насколько я помню, прошлый раз запрет обломался, бо торговые сети начали жаловаться на нечестную конкуренцию - мол, в ашане и сильпо, что в "лавине" приписаны можно, а "новусу" через дорогу низзя. Бо ашан и сильпо в коцюбинском, а новус - в киеве.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:39

Так лазейку всё-равно найдут, просто переориентируют КИОСК на КАФЕ и продавать будут...
follet
 
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