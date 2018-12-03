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У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер законно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:57
hemo написав:
У нас есть отечественный продукт - "Глоду настойка", он круглосуточно продается.
это не суррогат, а сертифицированный медпрепарат на основе спирта.
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Pegasmaster
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Додано: Вів 11 гру, 2018 00:11
Приходите в Сильпо Борщаговская 154 продадут сколько хочешь даже после 23:00
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bodya-1
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