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У Києві заборонять продавати
алкоголь вночі - тепер законно

У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер законно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:57

Re: У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер зако

  hemo написав:У нас есть отечественный продукт - "Глоду настойка", он круглосуточно продается.

это не суррогат, а сертифицированный медпрепарат на основе спирта.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:11

Приходите в Сильпо Борщаговская 154 продадут сколько хочешь даже после 23:00
bodya-1
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