Від Розетки вимагають видалення або обмеження доступу до «незаконно розміщених матеріалів».
Дивися повний текст Московська компанія вимагає заблокувати домен магазину Rozetka.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:14
Московська компанія вимагає заблокувати домен магазину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Московська компанія вимагає заблокувати домен магазину Rozetka.
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