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Московська компанія вимагає
заблокувати домен магазину...

Московська компанія вимагає заблокувати домен магазину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:14

Московська компанія вимагає заблокувати домен магазину...

Пропонуємо до обговорення:
Від Розетки вимагають видалення або обмеження доступу до «незаконно розміщених матеріалів».

Дивися повний текст Московська компанія вимагає заблокувати домен магазину Rozetka.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:15

Це зрада чи перемога?
papazina
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:21

  papazina написав:Це зрада чи перемога?

каждому свое!
toanva
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:34

фантомные имперские боли
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:35

текста много, но суть проблемы не раскрыта...
Cler
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