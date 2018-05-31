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Московська компанія вимагає заблокувати домен магазину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:14
Пропонуємо до обговорення:
Від Розетки вимагають видалення або обмеження доступу до «незаконно розміщених матеріалів».
Дивися повний текст Московська компанія вимагає заблокувати домен магазину Rozetka
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:15
Це зрада чи перемога?
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papazina
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:21
papazina написав:
Це зрада чи перемога?
каждому свое!
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toanva
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:34
фантомные имперские боли
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Додано: Чет 14 чер, 2018 19:35
текста много, но суть проблемы не раскрыта...
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Cler
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Додано: Чет 14 чер, 2018 21:22
Cler написав:
текста много, но суть проблемы не раскрыта...
Учиться в школе не пробовал?
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