Від Розетки вимагають видалення або обмеження доступу до «незаконно розміщених матеріалів».
Дивися повний текст Московська компанія вимагає заблокувати домен магазину Rozetka.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:14
Московська компанія вимагає заблокувати домен магазину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Московська компанія вимагає заблокувати домен магазину Rozetka.
Додано: Чет 14 чер, 2018 21:22
Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:59
Правильно. Надо освобождаться Украине от ТМ захватчиков. Надо уже свое производить достойного качества.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:37
отлично, пусть заблокируют сайт розетки на территории рашки. Беда-беда-огорченьице! :D
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:08
Re: Московська компанія вимагає заблокувати домен магазину..
Смешно, ) каким боком рашиская пидирация к Украинской компании и сайту, блокируйте себе мозг рашатвари
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