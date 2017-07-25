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Польські садівники просять
обмежити імпорт дешевої...

Польські садівники просять обмежити імпорт дешевої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:54

Польські садівники просять обмежити імпорт дешевої...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на сьогодні деякі фермери вже змушені розпродавати свою ягоду майже на 75% дешевше.

Дивися повний текст Польські садівники просять обмежити імпорт дешевої малини з України аби уникнути економічної кризи.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:54

0.47 евро = 14 грн. за кг - это в 4-5 раз меньше, чем было в Одессе пару дней назад. Пусть везут свою малину нам, продадут дороже чем в Польше :( У нас народ богаче, я так посмотрю.
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