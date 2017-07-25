Станом на сьогодні деякі фермери вже змушені розпродавати свою ягоду майже на 75% дешевше.
Дивися повний текст Польські садівники просять обмежити імпорт дешевої малини з України аби уникнути економічної кризи.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 16:54
Польські садівники просять обмежити імпорт дешевої...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польські садівники просять обмежити імпорт дешевої малини з України аби уникнути економічної кризи.
Додано: Чет 14 чер, 2018 16:54
0.47 евро = 14 грн. за кг - это в 4-5 раз меньше, чем было в Одессе пару дней назад. Пусть везут свою малину нам, продадут дороже чем в Польше :( У нас народ богаче, я так посмотрю.
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