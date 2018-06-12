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В Україні намітилося
злиття двох банків

В Україні намітилося злиття двох банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 17:14

В Україні намітилося злиття двох банків

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба банку.

Дивися повний текст В Україні намітилося злиття двох банків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 17:14

А НБУ их благословил?
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