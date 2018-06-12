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В Україні намітилося злиття двох банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 17:14
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба банку.
Дивися повний текст В Україні намітилося злиття двох банків
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Додано: Чет 14 чер, 2018 17:14
А НБУ их благословил?
Всё IMHO
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Додано: Чет 14 чер, 2018 19:06
Кто все эти "люди"???(С)
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Watcher
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