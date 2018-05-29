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З Одеси до Києва за 30
хвилин: перспективи Нyperloop

З Одеси до Києва за 30 хвилин: перспективи Нyperloop
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:12

З Одеси до Києва за 30 хвилин: перспективи Нyperloop

Пропонуємо до обговорення:
Ціна квитка не прораховувалася, тому що всі, хто займається розробкою Hyperloop, більше дивляться на вантажоперевезення.

Дивися повний текст З Одеси до Києва за 30 хвилин: перспективи Нyperloop.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:12

В нашей стране национальное название хайперлупа точно будет происходить от фамилии Омеляна - он благодаря этой технологии стал знаменит)))))
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:24

"поезд, который перемещается в вакууме, будет вырабатывать энергию. Это будет также источником дохода" - хренасе, да это же вечный двигатель!(С)
Нью-Васюки отдыхают...
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:22

болтать это ж вам не мешки носить... уровень неадекватности власти просто зашкаливает...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:49

Re: З Одеси до Києва за 30 хвилин: перспективи Нyperloop

  max_us_ua написав:В нашей стране
  Watcher написав:Нью-Васюки отдыхают...
  Cler написав:болтать это ж вам не мешки

зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!зрада!
Pegasmaster
 
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