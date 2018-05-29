Ціна квитка не прораховувалася, тому що всі, хто займається розробкою Hyperloop, більше дивляться на вантажоперевезення.
Дивися повний текст З Одеси до Києва за 30 хвилин: перспективи Нyperloop.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 18:12
З Одеси до Києва за 30 хвилин: перспективи Нyperloop
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Дивися повний текст З Одеси до Києва за 30 хвилин: перспективи Нyperloop.
Додано: Чет 14 чер, 2018 18:12
В нашей стране национальное название хайперлупа точно будет происходить от фамилии Омеляна - он благодаря этой технологии стал знаменит)))))
Додано: Чет 14 чер, 2018 18:24
"поезд, который перемещается в вакууме, будет вырабатывать энергию. Это будет также источником дохода" - хренасе, да это же вечный двигатель!(С)
Нью-Васюки отдыхают...
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:22
болтать это ж вам не мешки носить... уровень неадекватности власти просто зашкаливает...
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:49
Re: З Одеси до Києва за 30 хвилин: перспективи Нyperloop
Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:28
Хиперлупу на воротник- в это верю. В остальное, как показывает практика- нет. Кому интересно- возле Днепра тестировали аналог синконсена- забросили. И это не столь технологично. Языкотрясы, не более.
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