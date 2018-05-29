З Одеси до Києва за 30 хвилин: перспективи Нyperloop

Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:15

представляю какой фарш будет когда вагон с людьми на скорости 600 км в час вылетит в месте где селяны срежут трубу, что б сдать на металолом

Уважаемые собственники финанс.юа, я уже более 5 лет с вами..но сейчас заходить на сайт - больно для моих глаз. Это не новостной портал по финансам, это супермаркет рекламы!!!. Схаменіться!!