В этой стране план Маршала должен начинаться с принудительного психиатрического обследования вСЕХ соучастников действующей власти.
Только международными экспертами!
Может быть даже денег больше Украине и не понадобиться...
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:48
Re: З Одеси до Києва за 30 хвилин: перспективи Нyperloop
В этой стране план Маршала должен начинаться с принудительного психиатрического обследования вСЕХ соучастников действующей власти.
Только международными экспертами!
Может быть даже денег больше Украине и не понадобиться...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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