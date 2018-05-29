З Одеси до Києва за 30 хвилин: перспективи Нyperloop

Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:48

В этой стране план Маршала должен начинаться с принудительного психиатрического обследования вСЕХ соучастников действующей власти.

Только международными экспертами!

Может быть даже денег больше Украине и не понадобиться...

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.