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З Одеси до Києва за 30
хвилин: перспективи Нyperloop

З Одеси до Києва за 30 хвилин: перспективи Нyperloop
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:48

Re: З Одеси до Києва за 30 хвилин: перспективи Нyperloop

В этой стране план Маршала должен начинаться с принудительного психиатрического обследования вСЕХ соучастников действующей власти.
Только международными экспертами!
Может быть даже денег больше Украине и не понадобиться...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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