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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:37
Я уже вижу жителя Троещины, который за час перебирается с левого берега на правый, а потом "вжух" и за полчаса в Одессе. А если житель Троещины наестся гороха, то в трубе возможны различные приключения с требованиями "откройте окно".
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:49
Re: З Одеси до Києва за 30 хвилин: перспективи Нyperloop
жителю троэщыны одесса не нужна - им всего то гиперлуп в пуховку - а там есть все, что в одессе и даже больше )
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:54
Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:23
Никакого фарша не будет. Только мелкие редкие фрагменты людей, не более того. Самолеты падают на таких скоростях, пикируя в землю. Мало остается биологических останков при этом..
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