З Одеси до Києва за 30 хвилин: перспективи Нyperloop

Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:37

Я уже вижу жителя Троещины, который за час перебирается с левого берега на правый, а потом "вжух" и за полчаса в Одессе. А если житель Троещины наестся гороха, то в трубе возможны различные приключения с требованиями "откройте окно".

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.