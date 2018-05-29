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З Одеси до Києва за 30
хвилин: перспективи Нyperloop

З Одеси до Києва за 30 хвилин: перспективи Нyperloop
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:37

Я уже вижу жителя Троещины, который за час перебирается с левого берега на правый, а потом "вжух" и за полчаса в Одессе. А если житель Троещины наестся гороха, то в трубе возможны различные приключения с требованиями "откройте окно".
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:49

Re: З Одеси до Києва за 30 хвилин: перспективи Нyperloop

  cannabis_ua написав:Я уже вижу жителя Троещины, который за час перебирается с левого берега на правый, а потом "вжух" и за полчаса в Одессе. А если житель Троещины наестся гороха, то в трубе возможны различные приключения с требованиями "откройте окно".

жителю троэщыны одесса не нужна - им всего то гиперлуп в пуховку - а там есть все, что в одессе и даже больше :))
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:54

  stokoz написав:представляю какой фарш будет когда вагон с людьми на скорости 600 км в час вылетит в месте где селяны срежут трубу, что б сдать на металолом


Ну вообще то скорость должна быть не менее 1000 км/ч, что бы домчать в Одессу за 30 мин.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:23

  stokoz написав:представляю какой фарш будет когда вагон с людьми на скорости 600 км в час вылетит в месте где селяны срежут трубу, что б сдать на металолом


Никакого фарша не будет. Только мелкие редкие фрагменты людей, не более того. Самолеты падают на таких скоростях, пикируя в землю. Мало остается биологических останков при этом..
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