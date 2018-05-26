Будь-яка архітектура месенджера може бути змінена таким чином, щоб російське законодавство було виконано.
Дивися повний текст Роскомнадзор запропонував переписати код Telegram під вимоги російських законів.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 18:55
Роскомнадзор запропонував переписати код Telegram під...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Роскомнадзор запропонував переписати код Telegram під вимоги російських законів.
Додано: Чет 14 чер, 2018 18:55
OpenSource и P2P единственный способ избавиться от этих упырей. Каждый юзер сам компилирует и устанавливает себе клиент и все, к кому требования предьявлять, какие сервера, все лесом.
К тому же непонятно, зачем ФСБ все это, узнавать секреты коммерческого и интимного характера? Потому как всякие террористы и преступники, зная что ключи есть у ФСБ, едва ли будут использовать данный месенджер.
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