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Роскомнадзор запропонував
переписати код Telegram під...

Роскомнадзор запропонував переписати код Telegram під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:55

Роскомнадзор запропонував переписати код Telegram під...

Пропонуємо до обговорення:
Будь-яка архітектура месенджера може бути змінена таким чином, щоб російське законодавство було виконано.

Дивися повний текст Роскомнадзор запропонував переписати код Telegram під вимоги російських законів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:55

OpenSource и P2P единственный способ избавиться от этих упырей. Каждый юзер сам компилирует и устанавливает себе клиент и все, к кому требования предьявлять, какие сервера, все лесом.
К тому же непонятно, зачем ФСБ все это, узнавать секреты коммерческого и интимного характера? Потому как всякие террористы и преступники, зная что ключи есть у ФСБ, едва ли будут использовать данный месенджер.
hodkonem36
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