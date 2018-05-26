Будь-яка архітектура месенджера може бути змінена таким чином, щоб російське законодавство було виконано.
Дивися повний текст Роскомнадзор запропонував переписати код Telegram під вимоги російських законів.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 18:55
Роскомнадзор запропонував переписати код Telegram під...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Роскомнадзор запропонував переписати код Telegram під вимоги російських законів.
Додано: Чет 14 чер, 2018 18:55
OpenSource и P2P единственный способ избавиться от этих упырей. Каждый юзер сам компилирует и устанавливает себе клиент и все, к кому требования предьявлять, какие сервера, все лесом.
К тому же непонятно, зачем ФСБ все это, узнавать секреты коммерческого и интимного характера? Потому как всякие террористы и преступники, зная что ключи есть у ФСБ, едва ли будут использовать данный месенджер.
Додано: Чет 14 чер, 2018 22:16
вы не совсем до конца понимаете как работает телеграм. Это не чистая p2p сеть. Все-равно роскомнадзор контролирует провайдеров и сеть. По сути, при наличии спецов можно заблокировать все соединения телеграмма, главное их идентифицировать в сети. Это сложно, но можно сделать
Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:26
Вот вы такой умный, а там совсем балбесы все и не знают ничего. СпециЯлист- сразу видно.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:03
Им перестанут пользоваться, если переписать код. Лучше потерять российскую аудиторию.
Я не проверял, но читал, что Дуров получал образование в учебке ФСБ "информационные операции". Потому это все вообще может быть игра. У них серверный софт с закрытым кодом. Вообще не известно что они там собирают, ведь полноценное шифрование работает только на мобильных устройствах.
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