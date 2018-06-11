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Стало відомо, коли запрацює Державне бюро розслідувань
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:05
Пропонуємо до обговорення:
Нове правоохоронне відомство буде розслідувати злочини топ-чиновників, суддів і силовиків.
Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює Державне бюро розслідувань
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R2
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Додано: Чет 14 чер, 2018 19:05
То есть еще одну разновидность силовиков надо будет различать
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hodkonem36
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