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Стало відомо, коли запрацює
Державне бюро розслідувань

Стало відомо, коли запрацює Державне бюро розслідувань
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:05

Стало відомо, коли запрацює Державне бюро розслідувань

Пропонуємо до обговорення:
Нове правоохоронне відомство буде розслідувати злочини топ-чиновників, суддів і силовиків.

Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює Державне бюро розслідувань.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:05

То есть еще одну разновидность силовиков надо будет различать
hodkonem36
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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