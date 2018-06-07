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Чому накопичувальної пенсійної
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Чому накопичувальної пенсійної системи може не бути -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:12

Чому накопичувальної пенсійної системи може не бути -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заявив заступник голови правління Пенсійного фонду Владислав Машкін

Дивися повний текст Чому накопичувальної пенсійної системи може не бути - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:12

Правильнее было бы сформулировать так: почему в Украине не может быть...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:54

Re: Чому накопичувальної пенсійної системи може не бути -...

  max_us_ua написав:Правильнее было бы сформулировать так:

Правильнее было бы сформулировать так: почему у вас в голове только зрада?
Pegasmaster
 
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