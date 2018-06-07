Про це розповів заявив заступник голови правління Пенсійного фонду Владислав Машкін
Дивися повний текст Чому накопичувальної пенсійної системи може не бути - експерт.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 20:12
Чому накопичувальної пенсійної системи може не бути -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому накопичувальної пенсійної системи може не бути - експерт.
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:12
Правильнее было бы сформулировать так: почему в Украине не может быть...
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:54
Re: Чому накопичувальної пенсійної системи може не бути -...
Додано: Чет 14 чер, 2018 22:24
Pegasmaster
Потому что человек, добровольно отдающий деньги надолго в гривне, - потенциальный лузер, или лох, или не умеет считать. У Вас давно есть полис страхования жизни? Как, пришли к успеху?
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