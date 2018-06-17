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Чому накопичувальної пенсійної
системи може не бути -...

Чому накопичувальної пенсійної системи може не бути -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:12

Чому накопичувальної пенсійної системи може не бути -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заявив заступник голови правління Пенсійного фонду Владислав Машкін

Дивися повний текст Чому накопичувальної пенсійної системи може не бути - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:12

Правильнее было бы сформулировать так: почему в Украине не может быть...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:54

Re: Чому накопичувальної пенсійної системи може не бути -...

  max_us_ua написав:Правильнее было бы сформулировать так:

Правильнее было бы сформулировать так: почему у вас в голове только зрада?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:24

Pegasmaster

Потому что человек, добровольно отдающий деньги надолго в гривне, - потенциальный лузер, или лох, или не умеет считать. У Вас давно есть полис страхования жизни? Как, пришли к успеху?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:28

Потому, что у человека есть память
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:56

  Pegasmaster написав: Правильнее было бы сформулировать так: почему у вас в голове только зрада?

За последние 20 лет гривневые сбережения/отчисления людей обесценились на 92%. Зачем повторять чужие ошибки?
Kart
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:05

  Kart написав:
  Pegasmaster написав: Правильнее было бы сформулировать так: почему у вас в голове только зрада?

За последние 20 лет гривневые сбережения/отчисления людей обесценились на 92%. Зачем повторять чужие ошибки?

Как это у Вас получилось 92%, это по отношению к чему? В начале 2008 г. за 1000 грн, можно было купить 10 золотых слитков по 1 гр. или 200$. А сейчас за слиток 1 гр надо заплатить более 1400 грн. Вот и посчитайте теперь во сколько упала гривна. Если накапливать на длительный период, то считать в золотом эквиваленте, тогда накопления хотя бы не обесценятся.
1007qwert
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