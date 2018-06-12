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В Україні склали план для
досягнення "економічного дива"

В Україні склали план для досягнення "економічного дива"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:15

В Україні склали план для досягнення "економічного дива"

Пропонуємо до обговорення:
Україна здатна на "економічне диво". Такого висновку дійшли вітчизняні вчені на форумі "Україна-2030", який відбувся в Київському політехнічному інституті ім. І. Сікорського. На форумі обговорили план розвитку держави на найближче десятиліття.

Дивися повний текст В Україні склали план для досягнення "економічного дива".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:15

Ввиду того, сколько раз разное политье упомянуло экономическое чудо, план - это не список действий, а то, что курят
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:52

Re: В Україні склали план для досягнення

  max_us_ua написав:план - это не список действий, а то, что курят

вы тоже бросайте, здоровье не купишь.
Pegasmaster
 
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