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В Україні склали план для
досягнення "економічного дива"

В Україні склали план для досягнення "економічного дива"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:15

В Україні склали план для досягнення "економічного дива"

Пропонуємо до обговорення:
Україна здатна на "економічне диво". Такого висновку дійшли вітчизняні вчені на форумі "Україна-2030", який відбувся в Київському політехнічному інституті ім. І. Сікорського. На форумі обговорили план розвитку держави на найближче десятиліття.

Дивися повний текст В Україні склали план для досягнення "економічного дива".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:15

Ввиду того, сколько раз разное политье упомянуло экономическое чудо, план - это не список действий, а то, что курят
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:52

Re: В Україні склали план для досягнення

  max_us_ua написав:план - это не список действий, а то, что курят

вы тоже бросайте, здоровье не купишь.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:25

1992 год, КНЭУ, лекция: у Украины есть потенциал, нужен правильный подход, инновации и применение РПС повсеместно. Также как и республика Корея- мы можем совершить экономический прорыв.
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Reddick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:20

Украину модно поднять с нуля в лидеры стран за 1 год. Хотите знать как обращайтесь.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:33

  Reddick написав:1992 год, КНЭУ, лекция: у Украины есть потенциал, нужен правильный подход, инновации и применение РПС повсеместно. Также как и республика Корея- мы можем совершить экономический прорыв.
Прошло 26 лет, песня та же, улыбнуло.


Все закономерно, за 26 лет выросло новое поколение, которому можно попробывать навешать лапши на уши, одна проблема - наиболее умные и активные из них быстрее других покидают страну, благо есть такая возможность, а прорыв наверное должны будут делать самые "трудолюбивые" - дети чиновников и активисты...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:44

Модель экономического чуда рассчитана для случая сферического коня в вакууме.
dm_rodionov
 
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Як вже задовбали оці гучні безглузді піар-заяви ні до чого не зобов'яззуючі.
sena_2008atp
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