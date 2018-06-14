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В Україні склали план для досягнення "економічного дива"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:02
Это часть предвыборной компании? Или что бы людям подарить надежду. Это напоминает СССРовские рассказы о наступлении коммунизма. Забыли сказать_ что нужно самим работать, а не ждать, когда кто то все сделает.
Востаннє редагувалось link654
в П'ят 15 чер, 2018 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:26
link654 написав:
Это часть предвыборной компании? Или что бы людям подарить надежду. Это напоминает СССРовские рассказы о наступлении коммунизма
Апетити потроху спадають:
Вы знаете, что мы, как Федерация, разрабатывали программу, мы ее озвучили, мы ее утвердили, мы сейчас ее презентуем по стране. И мы говорим о том, что нам нужно где-то порядка 300 млрд. долларов инвестиционную программу, которая могла бы найти решение в Украине", - объясняет глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ.
“Ми пропонуємо створити такий інвестиційний клімат, такі ринкові умови, в яких будуть приходити сюди і іноземні інвестори, і українські інвестори. Більше того – ми обговорювали цю стратегію розвитку в Німеччині, в Бундестазі, а також в парламенті Великобританії та Франції. Вони сказали, що для України “план Маршалла” на 120-150 мільярдів доларів – це не проблема. Але це будуть інвестиції, а не кредити”, – зазначив народний депутат України Сергій Тарута.
Бойко буде обіцяти вже полтинник.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:48
lapay написав:
Бойко буде обіцяти вже полтинник.
Бойко швидше інвестиції в рублях поміряє.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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