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В Україні склали план для
досягнення "економічного дива"

В Україні склали план для досягнення "економічного дива"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:02

Это часть предвыборной компании? Или что бы людям подарить надежду. Это напоминает СССРовские рассказы о наступлении коммунизма. Забыли сказать_ что нужно самим работать, а не ждать, когда кто то все сделает.
Востаннє редагувалось link654 в П'ят 15 чер, 2018 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:26

Re: В Україні склали план для досягнення

  link654 написав:Это часть предвыборной компании? Или что бы людям подарить надежду. Это напоминает СССРовские рассказы о наступлении коммунизма

Апетити потроху спадають:
Вы знаете, что мы, как Федерация, разрабатывали программу, мы ее озвучили, мы ее утвердили, мы сейчас ее презентуем по стране. И мы говорим о том, что нам нужно где-то порядка 300 млрд. долларов инвестиционную программу, которая могла бы найти решение в Украине", - объясняет глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ.

“Ми пропонуємо створити такий інвестиційний клімат, такі ринкові умови, в яких будуть приходити сюди і іноземні інвестори, і українські інвестори. Більше того – ми обговорювали цю стратегію розвитку в Німеччині, в Бундестазі, а також в парламенті Великобританії та Франції. Вони сказали, що для України “план Маршалла” на 120-150 мільярдів доларів – це не проблема. Але це будуть інвестиції, а не кредити”, – зазначив народний депутат України Сергій Тарута.


Бойко буде обіцяти вже полтинник. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:48

Re: В Україні склали план для досягнення

  lapay написав:Бойко буде обіцяти вже полтинник.


Бойко швидше інвестиції в рублях поміряє.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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