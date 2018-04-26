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В Україні склали план для
досягнення "економічного дива"

В Україні склали план для досягнення "економічного дива"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:02

Это часть предвыборной компании? Или что бы людям подарить надежду. Это напоминает СССРовские рассказы о наступлении коммунизма. Забыли сказать_ что нужно самим работать, а не ждать, когда кто то все сделает.
Востаннє редагувалось link654 в П'ят 15 чер, 2018 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:26

Re: В Україні склали план для досягнення

  link654 написав:Это часть предвыборной компании? Или что бы людям подарить надежду. Это напоминает СССРовские рассказы о наступлении коммунизма

Апетити потроху спадають:
Вы знаете, что мы, как Федерация, разрабатывали программу, мы ее озвучили, мы ее утвердили, мы сейчас ее презентуем по стране. И мы говорим о том, что нам нужно где-то порядка 300 млрд. долларов инвестиционную программу, которая могла бы найти решение в Украине", - объясняет глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ.

“Ми пропонуємо створити такий інвестиційний клімат, такі ринкові умови, в яких будуть приходити сюди і іноземні інвестори, і українські інвестори. Більше того – ми обговорювали цю стратегію розвитку в Німеччині, в Бундестазі, а також в парламенті Великобританії та Франції. Вони сказали, що для України “план Маршалла” на 120-150 мільярдів доларів – це не проблема. Але це будуть інвестиції, а не кредити”, – зазначив народний депутат України Сергій Тарута.


Бойко буде обіцяти вже полтинник. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:48

Re: В Україні склали план для досягнення

  lapay написав:Бойко буде обіцяти вже полтинник.


Бойко швидше інвестиції в рублях поміряє.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:38

Какой там "план маршала"? "План ефрейтора на четверть ставки" и то под большим вопросом
cisukr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:17

Реальность непригладна. ВВП на душу около 3000 уе и нужно стремиться к 4000 уе не один год. Грубо это от дохода 125 уе на душу, к доходу 160 уе на душу. Но кто проголосует за человека с такой правдой? Поэтому и рассазы про "чудо", "рывок", "скачок" и пр. Так устроен человек, поэтому одни рекламируют "чудо лекарства", другие "экономическое чудо" для занятия соответствующей должности.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:21

Возможно, для тех кто остался, в силу различных причин, такие надежды необходимы.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:00

Украинское чудо-это если мы не будем одной из самых бедных стран мира,прошу заметить,а не Европы,как пишут,и будем,хотя бы 30-е снизу,но пока это несбыточно.Наша власть упорно делает страну самой бедной в мире,такая у них задача.Чтобы кто-то был самым богатым,надо чтобы кто-то был самым бедным,всё очень просто... :evil:
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:39

Пристегните ремни!
Стартуем!
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:21

Уже такие новости начали активно печатать в интернете, так что реальное "покращення" походу не за горами совсем:
https://sobytiya.net/dollar-po-50-grn-i-zamorazhivanie-zarplat-chto-grozit-ukraine-v-sluchae-defolta/?utm_source=traffim&utm_medium=referral&utm_campaign=32567&utm_content=3117635&utm_placement=169
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:25

  -Segey- написав:Украину модно поднять с нуля в лидеры стран за 1 год. Хотите знать как обращайтесь.


Да, мода на поднимание Украины сейчас. Некоторые могут 5 раз поднять за день.
Dear_Sir
 
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