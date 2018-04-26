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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:02
Это часть предвыборной компании? Или что бы людям подарить надежду. Это напоминает СССРовские рассказы о наступлении коммунизма. Забыли сказать_ что нужно самим работать, а не ждать, когда кто то все сделает.
Востаннє редагувалось link654 в П'ят 15 чер, 2018 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:26
Re: В Україні склали план для досягнення
Апетити потроху спадають:
Бойко буде обіцяти вже полтинник.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:48
Re: В Україні склали план для досягнення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:38
Какой там "план маршала"? "План ефрейтора на четверть ставки" и то под большим вопросом
Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:17
Реальность непригладна. ВВП на душу около 3000 уе и нужно стремиться к 4000 уе не один год. Грубо это от дохода 125 уе на душу, к доходу 160 уе на душу. Но кто проголосует за человека с такой правдой? Поэтому и рассазы про "чудо", "рывок", "скачок" и пр. Так устроен человек, поэтому одни рекламируют "чудо лекарства", другие "экономическое чудо" для занятия соответствующей должности.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:21
Возможно, для тех кто остался, в силу различных причин, такие надежды необходимы.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:00
Украинское чудо-это если мы не будем одной из самых бедных стран мира,прошу заметить,а не Европы,как пишут,и будем,хотя бы 30-е снизу,но пока это несбыточно.Наша власть упорно делает страну самой бедной в мире,такая у них задача.Чтобы кто-то был самым богатым,надо чтобы кто-то был самым бедным,всё очень просто...
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:21
Уже такие новости начали активно печатать в интернете, так что реальное "покращення" походу не за горами совсем:
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:25
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