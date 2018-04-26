Совсем недавно Сеня обещал 40 млрд от западных партнеров.
Теперь уже нужно обещать 150 млрд?
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:32
Совсем недавно Сеня обещал 40 млрд от западных партнеров.
Теперь уже нужно обещать 150 млрд?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:48
100500 млрд
Всё IMHO
Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:54
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