RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні склали план для
досягнення "економічного дива"

В Україні склали план для досягнення "економічного дива"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:32

Совсем недавно Сеня обещал 40 млрд от западных партнеров.
Теперь уже нужно обещать 150 млрд?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2164
З нами з: 26.03.16
Подякував: 103 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:48

  Shram написав:Совсем недавно Сеня обещал 40 млрд от западных партнеров.
Теперь уже нужно обещать 150 млрд?

100500 млрд :lol:
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5622
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3639 раз.
Подякували: 1128 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:54

  Грйс-мэн написав:Пристегните ремни!
Стартуем!


Главное чтобы от скорости реформ ремни не полопались.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5788
З нами з: 30.11.12
Подякував: 87 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні відбулися фінальні випробування ракетного... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 26 кві, 2018 11:57
47 2614
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 18:05
Shram
Китайці хочуть будувати платні автобани в Україні – Омелян
R2 » П'ят 15 чер, 2018 10:29
6 248
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 13:57
dm_rodionov
В Україні продають за борги броньований сейф
R2 » П'ят 15 чер, 2018 13:56
1 36
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 13:56
rst8196

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron