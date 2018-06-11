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Рада міністрів Польщі пропонує підвищити мінімальну зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:30
Пропонуємо до обговорення:
Мінімальна зарплата за роботу в 2018 році становить 2100 злотих.
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R2
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:30
15к грн минималка. Не хило.
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